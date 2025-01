Doppio stop a centrocampo. Come conferma il Corriere dello Sport, Calhanoglu continua a a stare in infermeria e si aggiunge pure Mkhitaryan. L'armeno salterà anche il Bologna dopo aver dato forfait per Venezia, mentre il turco si rivedrà a fine mese se tutto andrà come si spera. Per lui, stop di circa 20 giorni, quindi anche il derby del 2 febbraio è a rischio.

A meno di sorprese, comunque, domani sera contro il Bologna toccherà nuovamente ad Asllani che, a Venezia, ha dato una buona risposta. L'alternativa resta Zielinski. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Acerbi, che avrà bisogno di un paio di spezzoni prima di ritrovare la piena efficienza. Da capire se Pavard potrà già essere titolare. E se, stavolta, riposerà Bastoni, con Carlos Augusto a fare il braccetto.