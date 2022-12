Handanovic potrebbe dire addio all'Inter a fine stagione e così i dirigenti nerazzurri si sono mossi per tempo alla ricerca di un portiere che affianchi Onana in caso di separazione dallo sloveno. Il nome preferito è quello di Sommer, in uscita a zero dal Borussia MG, ma sullo svizzero c'è anche il Bayern che ha l'urgenza di sostituire Neuer. "Oggetto di valutazione anche Agustin Rossi del Boca Juniors, che avrebbe tuttavia un pre-accordo con il Flamengo, e soprattutto Neto, ora al Bournemouth, dopo le stagioni trascorse in Italia, alla Fiorentina e alla Juventus, e in Spagna, al Barcellona e al Valencia", scrive il Corriere dello Sport.