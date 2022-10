Se per Lukaku il ritorno in campo è ormai imminente, ancora qualche giorno servirà a Marcelo Brozovic per tornare in gruppo e, poi, nell'elenco dei convocati. Ieri il croato ha rimesso gli scarpini e lavorato ad Appiano Gentile con il pallone. Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo del centrocampista è quello di rientrare in tempo per Juventus-Inter del prossimo 6 novembre.