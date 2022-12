Se c'è un giocatore che si sta mettendo in luce in questa fase di "ripartenza" dell'Inter è sicuramente Mkhitaryan, schierato in attacco a fianco di Dzeko con cui il feeling deriva dai tempi della Roma. "Quella di Inzaghi non è stata soltanto una scelta nata dall’assenza degli altri elementi offensivi, alla base infatti c’è proprio l’idea di costruirsi una soluzione offensiva in più, alla luce anche delle difficoltà di Correa - sottolinea il Corriere dello Sport -. Quello della seconda parte di stagione potrebbe essere un altro Mkhitaryan anche per un altro motivo. La scorsa estate si era presentato alla Pinetina reduce dall’infortunio rimediato nella finale di Conference League con la Roma, in realtà una ricaduta.