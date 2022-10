La Juve dovrà fare a meno di Gleison Bremer per venti giorni. Lo ribadisce il Corriere dello Sport oggi dopo gli esami che il brasiliano ha svolto nella giornata di ieri: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per l'ex Torino. "Un infortunio che complica ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri, proprio ora che la Juventus tornerà a giocare ogni tre giorni. Anche perché, calendario alla mano, Bremer non può che mettere nel mirino il derby d'Italia con l'Inter in programma il 6 novembre all'Allianz Stadium: per lui quindi niente Empoli venerdì sera, ma anche niente Benfica, Lecce e Psg. Sperando appunto di poter tornare a disposizione almeno contro l'Inter, in quell'incrocio che per lui sarà particolarmente speciale, essendo stato al centro di un duello di mercato vinto dalla Juve a suon di milioni dopo essere stato a un passo o forse meno dai nerazzurri", si legge.