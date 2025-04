Sospiro di sollievo in casa Inter: Bastoni sta bene, per lui solo un leggero affaticamento. Come conferma il Corriere dello Sport, corretta la precauzione del cambio a Parma, ma ora c'è grande ottimismo in vista del Bayern.

Ma se, in ogni caso, Bastoni avrebbe in Carlos Augusto un'alternativa di valore, non altrettanto si può dire in altre zone del campo tra assenze e forma non al top di chi è rientrato da poco da infortuni. E allora uno come Darmian, da poco di nuovo a disposizione, è chiamato a un lavoro extra visto il ko di Dumfries.

L'ex United - come si legge sul quotidiano romano - comincerà dall’inizio anche contro il Bayern e si può già prevedere che sarà parecchio sollecitato. Facile che avrà bisogno di tirare il fiato, ma chi glielo darà? Ormai è evidente che Zalewski si trovi bene solo a sinistra. Non a caso, prima di Parma, Inzaghi aveva testato a destra Carlos Augusto. Una soluzione potrebbe essere quella di riciclare Pavard a tutta fascia.