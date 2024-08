Tutto ok: Alessandro Bastoni sta bene, già ieri si è allenato in gruppo e quindi ci sarà regolarmente sabato a Genova contro i rossoblu. Il centrale si era fermato per un affaticamento muscolare, saltando il test con il Chelsea. Come conferma il Corriere dello Sport, Inzaghi recupera anche Taremi, Calhanoglu e Arnautovic: tutti hanno superato gli acciacchi fisici e da oggi saranno in gruppo.

Intanto, sul mercato, prosegue la caccia al braccetto mancino: l'accelerata decisiva su uno dei profili monitorati dalla dirigenza arriverà negli ultimi dieci giorni di agosto.