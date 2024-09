Nicolò Barella brilla in quest'Inter di campioni e per Inzaghi è dura rinunciare a uno dei centrocampisti più completi nel panorama mondiale. Come spiega il Corriere dello Sport, il numero 23 nerazzurro ha tutto: tecnica, corsa, tiro, contrasto. Con buona pace di Frattesi, costretto a fare tanta panchina.

E se inizia ad aggiungere anche qualche gol come quello all'Atalanta, allora diventa durissima per gli altri. Barella è uno che peraltro segna solo con prodezze non banali. A referto, in campionato, già un assist (a Thuram con il Genoa) e la firma contro i bergamaschi dell'altra sera.

I tifosi nerazzurri l'hanno amato fin da subito: impossibile non farlo con chi, come lui, è sempre generoso e dà tutto in ogni partita. Ormai l'Inter è la sua seconda casa e il rinnovo firmato qualche settimana fa che lo lega al club campione d'Italia fino al 2029 è quasi una dichiarazione di amore eterno.