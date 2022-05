L’addio ormai sicuro di Ivan Perisic spingerà l’Inter ad acquistare un laterale per avere le fasce coperte, secondo il Corriere dello Sport. In questo senso, Andrea Cambiaso resta un’opzione da seguire, stesso discorso per Raoul Bellanova e Destiny Udogie. Il giocatore del Cagliari viene valutato in viale della Liberazione 7-8 milioni di euro, cifra che può essere raggiunta con una contropartita tecnica per convincere Giulini pronto a riscattarlo dal Bordeaux per 500mila euro per poi rivenderlo (c'è anche la Fiorentina). Per quanto riguarda, l'esterno dell'Udinese, i termini economici sono quasi proibitivi (15 mln di euro), in più c'è da battere la concorrenza della Juventus.