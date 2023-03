Dopo Monza, un'altra decisione arbitrale fa esplodere la rabbia dell'Inter, ieri battuta dalla Juve 1-0 con un gol di Kostic che sembra viziato da un tocco di braccio di Rabiot a inizio azione. "Ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima, stasera (ieri sera, ndr) ne è successa un’altra: gol inaccettabile, mi dicono che dal Var non c’erano altre immagini. Questa è una mancanza di rispetto, vogliamo rispetto - ha sbottato a fine partita Simone Inzaghi -. Ho visto con 20 immagini diverse. Hanno impiegato 4’ per decidere, bisognava vedere. Possiamo subire gol per errori, ma così non posso accettare. Mi è difficile parlare della partita, è troppo grave quello che è successo".