"Juve, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic-Savic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti, come ci ha ribadito ieri mattina al telefono (non era in Senato, si preparava ad un’altra full immersion nel suo eremo di Villa San Sebastiano, in serata è partito per Milano: diritti tv) e con l’intenzione di resistere, pur lasciando intuire i dubbi: la scadenza contrattuale lo mette di fronte a una scelta.

Tenerlo senza indebolire la Lazio sul campo, con il rischio di perderlo a zero e non vederlo nei prossimi mesi con la testa libera (Sarri dixit) oppure cederlo a una concorrente, nella stagione dello scudetto contendibile, e senza un sostituto adeguato?". Questa la domanda che pone il Corriere dello Sport, con il serbo che resta in bilico e magari lo sarà ancora a lungo.