"Una notte da campione del mondo. La notte di Lautaro Martinez, il Toro di Simone Inzaghi. Con una doppietta ha consegnato all’Inter il secondo trofeo stagionale e la terza Coppa Italia personale al suo allenatore. Un uno-due micidiale nel cuore del primo tempo che ha tramortito la Fiorentina".

Anche il Corriere dello Sport esalta la partita dell'argentino nella finale di ieri. "Non è stata sicuramente una delle migliori prestazioni dell’Inter, ma i nerazzurri hanno retto anche nel momento di massimo sforzo dei viola. A Italiano manca solo quel qualcosa in più in attacco: manca un Toro. L’Inter lo aveva, ieri sera, la Fiorentina no".