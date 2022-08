Anche il Corriere dello Sport conferma: no di Zhang all'arrivo di Acerbi. Non si può gravare il monte ingaggi con lo stipendio da 2,1 milioni netti a stagione del difensore. Tutto finito, dunque? "Ieri sera da viale Liberazione e dalla Pinetina non filtrava solo pessimismo. In queste ore, la dirigenza proverà a spiegare nuovamente la situazione a Zhang - si legge -. Acerbi non era la prima scelta di Marotta e Ausilio, anche a causa dei suoi 34 anni. Tuttavia, davanti all'impossibilità di trovare altre soluzioni, hanno messo in piedi l'operazione con la Lazio. Al di là di sistemare Agoume e Salcedo, la speranza è di riuscire a convincere il presidente della necessità di aggiungere un difensore. Facendo leva sull’ottimo rapporto costruito in questi mesi, è probabile che anche Inzaghi faccia un tentativo con Zhang. Da capire poi come si comporterà il tecnico questa sera, al termine del match con la Cremonese. Ieri non ha parlato, ma, a gara conclusa, qualcosa sull’argomento gli verrà chiesto".