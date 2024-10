Su Tuttosport è presente oggi un'intervista all'ex interista Hansi Muller, in previsione della gara che attende la Juventus contro lo Stoccarda in Champions League. "Che cos'è per me l'Italia? L’altra metà del mio cuore. Persino più della metà, forse. Quando vengo da voi mi sento più italiano che tedesco, l’Italia è la mia seconda patria. E poi la vostra lingua, meravigliosa, sonorità magiche: la più bella del mondo".

"Sulla mia scrivania - racconta - ci sono foto e bigliettini di tanti amici italiani. Vado sovente a Bogogno, in provincia di Novara e vicino alla Malpensa, dove mi diletto a giocare a golf nel “resort” locale. Mi sento spesso con Riccardo Ferri, lo “Zio” Bergomi e Collovati. E con Federica, la moglie di Paolo Rossi. Lei mi ha invitato qualche anno fa a Firenze dove ho ricevuto da Arrigo Sacchi il Premio Internazionale Fair Play Menarini. C’erano anche Tardelli, il caro Mihajlovic, Kluivert e Bonini".