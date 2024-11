"Non ho memoria di un campionato come questo, con una squadra davanti e subito dietro così tante concorrenti agguerrite. A risultato acquisito da una squadra, le altre sono andate subito dietro". Così Giovanni Galli analizza il campionato di Serie A a Radio Anch'io Lo Sport.

"Credo sia stata acquisita la mentalità di non guardare l'altro campo ma di guardare solo a quel che devi fare. Bel campionato, mi piace. Milan-Juventus? Se doveva essere uno spot per il nostro calcio è riuscito veramente male. Una bruttissima partita, noiosa, senza squilli anche dai giocatori con un po' più di qualità. Nessuna delle due voleva perdere ma la sensazione è che nessuna delle due volesse anche vincere", aggiunge l'ex portiere che amaramente (da ex rossonero) ammette di non vedere un Milan da scudetto. "Pensavo di sì, ma cammin facendo mi sono dovuto ricredere. Ci sono state troppe cose che non fanno del Milan una società a 360°, tra proprietà, scelte tecniche e squadra".