Napoli, Inter e Fiorentina su Sofyan Amrabat, che può diventare l’intrigo del mercato invernale. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport: "La questione comincia a preoccupare il Napoli che sul centrocampista del Verona, ha puntato per la prossima stagione - si legge -. C’è qualcosa, in ogni modo, che tiene in sospeso un’operazione che da queste parti ritenevano già conclusa. La notizia dell’ultima ora racconta di un inserimento nella trattativa della Fiorentina, pronta a soddisfare la richiesta del giocatore che, ovviamente, è diversa da quella che gli ha presentato il Napoli. Cristiano Giuntoli, però, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta provando a convincere il mediano del Verona sulla bontà del progetto Napoli. Lunedì pomeriggio, Sinouh Mohamed, l’agente del calciatore, ha avuto un incontro nella sede dell’Inter. Anche Antonio Conte è interessato all’ingaggio del ragazzo, ma l’inserimento della Fiorentina ha consigliato al club nerazzurro di lasciar perdere. E allora, da Firenze è arrivata l’offerta che l’entourage di Amrabat sta prendendo in considerazione, ovvero, un contratto quadriennale da 1,8 milioni di euro a stagione con una clausola bassa. Il Napoli, invece, gli sottopone un accordo di cinque anni con lo stesso stipendio, ma con una clausola più alta, di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Ed è su quest’aspetto che il centrocampista marocchino non è d’accordo".

VIDEO - AUSILIO, MISSIONE A LONDRA FINITA: LE PAROLE DEL DS IN AEROPORTO