Gasperini non le manda a dire e all'Eco di Bergamo svela la rottura totale tra l'Atalanta e Koopmeiners. "La situazione di Teun è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus - ha rivelato il tecnico della Dea -. Ha già un accordo con i bianconeri, si sente stressato e ha deciso di non giocare e di non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto forte perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big".

La storia è nota: la Juve vuole l'olandese, valutato 60 milioni dall'Atalanta. Cifra alla quale i bianconeri non si sono mai nemmeno minimamente avvicinati. Un caso che sicuramente non aiuta l'avvicinamento alla stagione dei bergamaschi, già penalizzati da diversi infortuni: "Siamo ai minimi termini - ha confermato Gasp -, la società provvederà, ma in questo momento l’Atalanta è molto meno competitiva rispetto alla fine della scorsa stagione. Mancano ancora tre situazioni su cui la dirigenza sta lavorando".