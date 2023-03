Il 2-0 imposto a Malta dalla Nazionale italiana viene definito da Luigi Garlando, nel suo pezzo di cronaca scritto per la Gazzetta dello Sport, "uno strappo dalle nostalgie di Euro ’21 e da un tipo di calcio che non siamo più in grado di sostenere per il calo vistoso di alcuni interpreti, primo Jorginho". Gli azzurri dovevano riscattarsi dopo il brutto ko con l'Inghilterra e lo hanno fatto sbloccandos mentalmente grazie al secondo gol in due partite di Mateo Retegui, un elemento che potrà essere ancora più utile quando torneranno certi giocatori, secondo il giornalista: "Assistito dagli strappi di Chiesa e Zaniolo, rifornito dai cross di Spinazzola e Dimarco, cosa potrà darci? Due partite, due tiri in porta, due gol. Quando interpreteremo fino in fondo le istruzioni per l’uso di questo piccolo Bati che segna di testa e di piede e che sa dialogare con la squadra; quando gli daremo più di un pallone a partita, ci divertiremo. Intanto, grazie al Mancio per averlo trovato", si legge.