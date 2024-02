Anche Luigi Garlando parla di "match point" per Inter-Atalanta di stasera. "Forse è troppo, ma neanche tanto, se è vero che mai nella storia della Serie A una squadra in vantaggio di 12 punti a 12 giornate dal termine è riuscita a perdere lo scudetto - si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi -. E non sembra in grado di farlo questa Inter che, in base alle classifiche comparate dei 5 campionati top, sta dominando l’Europa. Non c’è una sola squadra che abbia raccolto più punti (66), più vittorie (18), più gol (63) e ne abbia subiti meno (12) dei nerazzurri che non perdono in campionato dal 27 settembre (Sassuolo) e vengono da 7 vittorie di fila, con un poker di reti nelle ultime 3".

Analizzando la storia dei due allenatori, secondo Garlando "tatticamente si sono avvicinati, accomunati da un effetto collaterale virtuoso: entrambi migliorano i singoli attraverso il gioco. Inzaghi, che da interista non ha mai perso con Gasp, avrà suggerito ai suoi di ignorare la prova sofferta dell’Atalanta contro il Milan e di ricordare piuttosto quella d’andata, a Bergamo. L’Inter vinse 2-1, ma fino al 40’, cioè fino al passaggio visionario di Calha che procurò il rigore su Darmian, la Dea aveva nascosto palla e porta alla capolista, aggredita in massa. Il gol di Scamacca nacque da una palla spolpata da Lookman in pressing su Dimarco".