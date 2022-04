Luigi Garlando, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, giudica con enfasi la lotta tra Inter e Milan per aggiudicarsi lo scudetto. "Neanche a Digione nel ‘79 tra Villeneuve e Arnoux. Mamma mia che corsa scudetto... - racconta il giornalista - L’Inter, risorta allo Stadium, ha messo in fila quattro vittorie in campionato e ha schiantato il Milan in Coppa Italia (3-0). Sabato contro la Roma ha vinto segnando 3 gol per la terza volta consecutiva e ha spedito un’ultima, poderosa prova di forza. Ma la vittoria di ieri dei rossoneri annulla tutte le sudditanze e restituisce al Diavolo l’entusiasmo e la piena fede nel Grande Sogno, perché piena di significati. L’Inter resta favorita perché ha un recupero in canna, un organico più attrezzato e un calendario più morbido. Pioli affronterà avversari della metà alta, Inzaghi della metà bassa. Ma occhio a sottovalutare la forza dei disperati. Salernitana docet".