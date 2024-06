Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter e oggi uno dei più stimati opinionisti tv, alla Gazzetta dello Sport rilascia qualche prezioso "consiglio per gli acquisti" considerando le novità emerse a Euro 2024.

Quali giocatori consiglierebbe ai club italiani? Esclusi i grandissimi, che la Serie A non può permettersi. Le chiediamo nomi e cognomi ancora accessibili, per quanto oggi nessuno faccia sconti. Procediamo per ruoli: portieri.

"Diogo Costa del Porto, 24 anni, che però vale già parecchio, e il portiere della Georgia, Mamardashvili, sempre più sicuro. Gioca in Liga, nel Valencia, ma potrebbe avere una valutazione più bassa e molto interessante. E Verbruggen, del Brighton, sempre più baluardo dell'Olanda nonostante i suoi 21 anni".

Difensori?

"Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Antonio Silva del Benfica, giovanissimi che nel Portogallo si contenderanno il posto di Pepe accanto a Ruben Dias. Theate, ex Bologna, difensore del Belgio: ha corsa e discreta qualità nell'impostazione, può giocare anche terzino".

Centrocampisti?

"Stravedo per l'olandese Xavi Simons, centrocampista offensivo. Ha giocato in prestito al Lipsia, ma è del Psg. Non sembra però rientrare nei piani di Luis Enrique, motivo per il quale potrebbe aprirsi lo scenario di un altro prestito dopo quello al Lipsia: per me è un affare fattibile. Altro prospetto interessante è Sudakov dell'Ucraina e dello Shakhtar. Tra i centrocampisti difensivi mi piace moltissimo Amadou Onana del Belgio e dell'Everton: ha 22 anni e può arrivare grandissimi livelli. Poi Joao Neves, 19 enne portoghese del Benfica, subentrato contro la Turchia: migliora di continuo. Joey Veerman, 25 anni, visione di gioco al servizio dell'Olanda e del Psv, non dovrebbe avere una valutazione folle".

Attaccanti?

"La coppia del Lipsia, Lois Openda del Belgio e Benjamin Sesko della Slovenia, quasi 40 gol in due nella Bundesliga, 24 e 21 anni, anche se sono già due giocatori di grande interesse. Più accessibile Georges Mikautadze, georgiano che all'Europeo ha segnato due gol, compagno d'attacco di Kvaratskhelia in nazionale. Di proprietà dell'Ajax, è stato riscattato dal Metz in Francia. Il Metz però è retrocesso ai playout in Ligue 2, nonostante i suoi 13 gol. Un'operazione appetibile e fattibile".