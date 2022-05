Per il quale, al fixing del 14 maggio, le percentuali sono: Milan 70% e Inter 30%: ci siamo, Donadoni? "Forbice corretta, soprattutto proporzionale al +2 in classifica".

A poche ore dall'inizio del weekend di Serie A, La Gazzetta dello Sport intervista Roberto Donadoni per parlare anche di lotta Scudetto.

L’ha stupita di più la tenuta del Milan o come l’Inter ha disperso il suo vantaggio?

"Hanno avuto entrambe la possibilità di allungare, e non l’hanno fatto. Poi, quando i tempi si sono ristretti, ha pesato il passo falso più recente, dell’Inter. Anche se il calendario più difficile è del Milan".

Dunque qual è il pericolo per il Milan?

"Una serata e una partita da Atalanta, motivazioni comprese: si gioca l’Europa, resta una squadra tosta dal punto di vista fisico e della qualità e in trasferta fa molto meglio che in casa".

Potrebbe bastare un punto: trappola?

"Basta pensare: “Se vinco oggi, ho vinto il campionato”. Attenzione, pazienza e lucidità: nessun altro calcolo".