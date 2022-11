Vince il Napoli? "Amo la loro energia ma dubito che possano tenere psicologicamente fino alla fine. Non hanno la rosa per reggere. Juve e Milan possono approfittarne".

Quali calciatori la colpiscono?

"Non ho dei preferiti ma mi piace Tonali, col suo numero 8. E Chiesa: ho giocato contro suo padre, Federico è la copia carbone".

La A ormai è un campionato formatore. Kvara, Vlahovic, Lautaro. Chi può diventare un campione?

"Lautaro può farlo. A me piace molto Vlahovic ma vuole davvero diventare il migliore? Mbappé e Haaland mostrano di sì, mentre Vlahovic per intensità sembra un tono sotto. Nonostante questo, ha testa, piede e il talento per essere un Van Basten della sua epoca".

Chi vince il Mondiale? Chi sarà il miglior giocatore?

"Il mio favorito è il Brasile, quindi devo dire Neymar… anche se penso che il migliore possa essere Mbappé: è una bomba atomica".