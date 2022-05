Ex di Roma e Inter, oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Cristian Chivu per parlare del successo di José Mourinho in Conference League. "Lo dice la storia: quando si presenta in finale in Europa, porta a casa la Coppa", sentenzia il romeno.

Cos’ha questa Roma di Mourinho?

"Il suo carattere, la sua voglia di vincere, la rabbia agonistica. La consapevolezza di essere forte, ma anche di avere dei limiti. Tutto questo è riuscito a trasmetterlo in un solo anno".