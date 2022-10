Complimenti al Napoli, solita freddezza per l'Inter, critiche a Milan e Juve. Arrigo Sacchi analizza la due giorni Champions delle italiane alla Gazzetta dello Sport.

Dove può arrivare il Napoli?

"Se non cade nella trappola del successo, e mi auguro proprio di no, se tutti restano umili e non smettono di correre, credo che possa fare strada. Chissà, magari pure in semifinale se i sorteggi non saranno troppo cattivi...".

All’Inter è sufficiente un successo col Viktoria per avanzare.

"Impresa non impossibile. L’Inter è una squadra che pratica un calcio italiano: difesa solida, contropiede e grande affidamento sui singoli. I giocatori hanno qualità tecniche notevoli e hanno tanta esperienza. Il gioco non è sempre di livello europeo, cioè moderno, però col Barça al Camp Nou hanno disputato un’ottima prestazione. Pure l’Inter può andare avanti e magari sfruttare le grandi doti dei tanti campioni che ha in squadra".