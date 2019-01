C’è stato il faccia a faccia atteso tra l'Inter e i rappresentati di Joao Miranda, nel quale il difensore brasiliano ha ribadito il suo desiderio di cambiare subito maglia. "Ma la linea dell’Inter non è mutata: per farlo partire serve un sostituto affidabile e che non obblighi a spese impreviste. Tradotto: ad oggi è più probabile che resti. In estate poi le strade si separeranno", assicura il Corriere dello Sport.