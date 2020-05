Lukaku già c'è, Mertens quasi. E non solo. L'Inter del prossimo anno potrebbe diventare una sorta di colonia belga visto che, secondo il Corriere dello Sport, a Milano potrebbero esserci anche Vertonghen e Nainggolan, di ritorno da Cagliari.

Ovviamente, a stuzzicare di più la fantasia dei tifosi interisti è il tandem offensivo, che già in nazionale ha fatto benissimo come testimonia il terzo posto mondiale del 2018. Il totem nerazzurro ha segnato 52 gol con i Diavoli Rossi, mentre il piccolo Dries insegue quota 100 caps (gliene mancano 10). Nel frattempo, i due potrebbero ritrovarsi insieme in nerazzurro. E magari non da soli.

