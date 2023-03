Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, nel corso del suo intervento allo Juventus club Parlamento 'Giovanni e Umberto Agnelli', è tornato anche sulla questione spinosa dell'inchiesta Prisma: "La Juve dà il massimo rispetto a tutti e pretende il massimo rispetto da tutti, per questo si difenderà con tutte le sue forze nelle sedi competenti, sia in sede di giustizia ordinaria che in quella sportiva. Io ero e rimango un tifoso bianconero.