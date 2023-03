Paolo Casarin prende posizione riguardo alla situazione del Var dopo le polemiche scaturite dall'ultimo Inter-Juventus. "La Var è nata, e resterà, proprio per togliere gli errori dell’uomo - scrive sul Corriere della Sera -. Ma la Var deve leggere una moviola tecnologica e tradurla in verità oggettiva. Il varista deve avere questa qualità rara, altrimenti l’arbitro non si fida.