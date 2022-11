Paolo Casarin prende posizione oggi sul Corriere della Sera sulla diatriba riguardante gli extra-time molto elevati. "Anche in questo Mondiale i primi dati segnalano un tempo effettivo di circa 56 minuti: sembra uno scalino insormontabile a prescindere dalla modalità del recupero. Vuoi il vero tempo effettivo? Cronometro in mano per misurare ogni interruzione del gioco; sono circa 100 ogni partita, proteste comprese.