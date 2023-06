Lunga intervista di Marco Carnesecchi alle pagine di Sportweek, l'inserto settimanale della Gazzetta dello Sport attraverso il quale l'estremo difensore della Cremonese si racconta a fondo. Racconto in cui il ventiduenne risponde con umiltà ma anche speranza alla fatidica domanda 'ti senti pronto per una big?: "Credo che nessuno lo possa mai essere, nemmeno il portiere più forte al mondo. Finché non accade è impossibile saperlo" ammette il classe 2000, accostato in passato anche all'Inter.