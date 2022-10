Uno dei nomi del momento in casa Monza è quello di Carlos Augusto, esterno sinistro brasiliano in passato accostato anche all'Inter e alla Roma. "Mi ha fatto piacere, significa che sto facendo un buon lavoro - dice a Tuttosport il calciatore parlando dei vecchi rumors -. Ovviamente ogni calciatore sogna di giocare in Nazionale e disputare la Champions. Ora però devo pensare al Monza e fare bene qui. Chissà, magari ce la farò proprio con il Monza ad arrivare a certi traguardi. Il Milan nella lotta scudetto? Sicuramente è fra le squadre più forti del campionato, ma da fuori, perché ero infortunato, mi ha impressionato il Napoli. Sta facendo davvero bene, per me è la squadra favorita".