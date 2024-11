Lazio e Fiorentina da scudetto? Fabio Capello ne parla alla Gazzetta dello Sport: "La Lazio di Baroni gioca il più bel calcio d’Italia, l’ho detto in tempi non sospetti. E la Fiorentina di Palladino fa risultato anche quando soffre come a Como: segnale importante".

La domanda che si fanno tutti è: possono durare fino alla fine?

"Servirebbe la palla di vetro per dirlo (ride ndr). A parte gli scherzi, l’incognita è quella che vale un po’ per tutte le squadre che giocano le coppe europee: gli infortuni con i tanti impegni. Lazio e Fiorentina hanno la rosa per reggere eventuali imprevisti? Da questa risposta dipendono le ambizioni di entrambe, anche se una è più avanti dell’altra, a mio parere".

Lazio o Fiorentina?

"I biancocelesti dal punto di vista del gioco mi convincono di più, li vedo meglio a oggi".

Sette successi consecutivi in Serie A, cinque trasferte di fila senza subire gol: anche Palladino è da Champions?

"Rispetto alla Lazio, la sua Fiorentina mi pare ancora un cantiere in costruzione, al di là dei risultati molto positivi. Però non prendere gol fuori casa è anche qui indice di forza collettiva. Significa che tutti remano dalla stessa parte, aggrediscono e rincorrono, senza risparmiarsi".

Lazio e/o Fiorentina in Champions vorrebbe dire guai per le altre, soprattutto gli attardati Milan e Juve.

"Vero, ma la Juve, al di là di una certa sterilità offensiva, ha tutto per finire nelle prime quattro. Più problemi al Milan: deve giocare più in verticale o la vedo dura".