Lo scudetto dopo l'Europa League? Non impossibile per Fabio Capello, che propone l'Atalanta come pretendente al titolo di campione d'Italia in vista del prossimo campionato. L'ex tecnico del Milan ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Ce la vede davvero l'Atalanta lottare per lo scudetto?

"Sì e vi spiego anche il perché: Gasperini allena la squadra da tanti anni, ha le idee chiare su cosa manchi per fare il salto. La base è ottima e penso anche io non manchi poi così tanto per giocarsela. In più, tutta la concorrenza attraverserà un momento di cambiamento: Juve, Milan e Napoli inizieranno con un allenatore nuovo, l'Inter è passata da qualche giorno dall'essere cinese a scoprirsi americana... La Dea, invece, ripartirebbe con capisaldi noti".

Il primo step per i nerazzurri è quello di non vendere i gioielli di oggi. Missione possibile?

"Offerte ne arriveranno di sicuro. Mi riferisco soprattutto a due centrocampisti eccezionali come Koopmeiners ed Ederson: trattenerli non sarà facile...".

A proposito del Gasp: vincendo finalmente un trofeo sarà più "libero" di testa?

"Penso di sì. Di sicuro si è tolto un bel sassolino dalla scarpa. E pure per il gruppo vincere porterà ulteriore maturità. Per questo la Dea sarà rivale ancora più credibile il prossimo anno".