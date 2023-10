"Scudetto? La Juventus la devi sempre mettere tra le candidate per la sua storia, per il suo Dna. Se vuoi vincere il campionato però devi fare 8 o 9, anche 10 risultati utili consecutivi. Così prendi fiducia, crei entusiasmo e dai un segnale a tutti". Lo ha detto Fabio Cannavaro, ex difensore bianconero, parlando a Tuttosport a margine del 'Prometeon Meet the Titans' andato in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

"La Juventus ha abituato io suoi tifosi ad ambire sempre al massimo e la Juventus di questi anni è diversa, sta facendo molta fatica. Non è sicuramente la squadra che siamo abituati a vedere. Rientrare tra le prime quattro ci può stare ma devi avere la fortuna di non aver infortuni, devi aver la fortuna che tutto ti vada bene. Oggi rispetto a Inter, Milan e Napoli la Juve è ancora indietro…", ha aggiunto il Pallone d'Oro 2006

Chi c’è in prima fila per vincerlo?

"Adesso l’Inter, anche se ha perso con il Sassuolo. Il Napoli resta sempre una squadra forte e se riesce a superare questo inizio di Garcia - un allenatore nuovo, con idee diverse rispetto a Spalletti - il Napoli può divertire ancora…".