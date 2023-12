Gianpaolo Calvarese giudica "un errore di valutazione" quello di Davide Massa sul primo gol dell'Inter, nella sua analisi pubblicata da Tuttosport.

L'arbitro sbaglia, secondo Calvarese, a non sanzionare l'attaccante interista che "si aggrappa con due braccia allo slovacco e lo colpisce con la gamba sinistra, commettendo fallo". Sul contatto in area Acerbi-Osimhen, invece, "il difensore si prende un grosso rischio: non solo sfiora il piede dell’avversario, ma gli assesta anche un colpo d’anca. Ci sta non assegnare il penalty, ma se Massa lo avesse assegnato di certo il Var non sarebbe intervenuto".