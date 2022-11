Dybala nel finale non poteva servire, vista la serataccia di tutti i trequartisti? "La verità è che per una prestazione del genere 5 sostituzioni erano troppo poche...".

Non sono pochi due attaccanti di ruolo? Lautaro e Alvarez.

"Io il Cholito Simeone lo avrei portato".

Che cambi si aspetta contro il Messico?

"Non sono l’allenatore e non me la sento di fare nomi. Dico solo che la finale del Mondiale non è il 18 dicembre, ma è domani. La finale è Argentina-Messico e l’Argentina deve vincerla. Dico anche che l’Albiceleste può ancora conquistare la coppa, come ha fatto la Spagna nel 2010 che ha perso la prima contro la Svizzera e poi ha trionfato. Nel ’90 anche noi abbiamo perso al debutto con il Camerun poi siamo arrivati in finale. Diego è qui e darà una mano all’Argentina".

Favorite?

"Per me restano Argentina, Brasile e Francia. Mi hanno deluso la Germania che vedevo un gradino sotto e il Belgio che ha subito tanto il Canada. La Spagna invece c’è e diverte".