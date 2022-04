"Io il migliore? Sicuramente sono quello che lavora più di tutti. Se poi sono il migliore ditelo voi". Sorride, mentre dice queste parole a Dazn , il brasiliano Gleison Bremer , obiettivo di mercato di tante squadre in Italia e in Europa , tra cui l' Inter . "Prima di affrontare un avversario dobbiamo studiarlo per capirne forza e debolezza - dice ancora il difensore - Il calcio è cambiato tanto, devi rubare palla più che lasciare che il centravanti la scarichi. Difesa a 3 o 4? Difficile scegliere ma scelgo a 3 perché così sono esploso".

A Bremer fanno vedere, durante l'intervista, alcune immagini dello scontro diretto dell'Olimpico contro l'Inter. "La loro difesa è schierata, sono chiusi. Non c'è spazio per cui ho fatto un intercetto e sono andato a difendere nella mia zona - dice - I gol? Dico sempre ai miei quinti che se mi butto in area devono mettere la palla dentro, perché sennò ho fatto una corsa inutile. Mi piace far gol. Non ne faccio spesso, ma qualcosa creo. Devi sapere chi calcia il corner. Mandragora calcia in mezzo quindi devi andare in corsa e hai 3-4 secondi, anche meno, per leggere".

. Poi si passa alle ambizioni personali. "Quando ho iniziato questo percorso, da due anni e mezzo, ho sempre voluto fare una gran carriera. Voglio superare il mio limite ogni anno come fanno Ronaldo e Messi. Voglio sempre migliorare. Lucio il mio idolo? Vero. Oggi Van Dijk è fortissimo, un top del ruolo. C'era Sergio Ramos ma adesso è fermo. In Italia un riferimento è Koulibaly".