Marco Branca è un doppio ex di Inter e Udinese. Ha giocato con entrambe le maglie e tra i nerazzurri ha vestito anche il ruolo di dirigente. "Contro questa Udinese, non sarà semplice per l’Inter", dice Branca a Tuttosport definendo l'avvio di stagione dell'Inter "di assestamento. Può essere che la botta di aver perso il campionato non sia ancora stata superata".

Più che l'assenza di Lukaku, l'ex dt è convinto che si avverta quella di Perisic. "Un errore lasciarlo partire? Non si poteva fare altrimenti, perché lui voleva provare l'esperienza in Premier League prima di fine carriera. Era a fine contratto, sono stati fatti dei tentativi ma capisco Ivan, non c’era motivo per cui non dovesse togliersi questa soddisfazione personale. Gosens? È arrivato a Milano che non stava bene, ora credo possa aver di più tempo per poter tornare ai suoi livelli. Per me è un ottimo giocatore".