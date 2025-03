Intervistato dal sito della Federcalcio italiana, Leonardo Noah Bovio, difensore dell'Under 17 e dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Contro l'Ucraina oggi pomeriggio ha giocato la sua settima partita con gli azzurrini:

Vestire la maglia dell’Italia - racconta - regala un’emozione talmente unica, che non riesco a spiegarla. Ti trasforma, facendoti sentire parte di qualcosa più grande di te".

Tra i suoi idoli c'è Carles Puyol: "È un esempio di sacrificio, cuore e rispetto - sottolinea il difensore azzurro -. Un uomo prima che un calciatore". E per questo studia con attenzione e passione i suoi video, cercando di emularne le gesta in campo. Come fa con Alessandro Bastoni, "in cui mi rivedo per caratteristiche" e che reputa semplicemente "il difensore italiano più forte in circolazione. Mi piacerebbe vincere una Champions League con l’Inter e un Mondiale con la Nazionale", consapevole che certi traguardi non arrivano senza il lavoro quotidiano, grandi sacrifici e quella voglia matta di migliorare ogni singolo giorno. Perché solo i ragazzi così, come Leonardo, capiscono l’importanza di cantare a squarciagola il Canto degli Italiani sotto un cielo azzurro.

