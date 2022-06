Stanno tornando i centravanti? Roberto Boninsegna ne parla alla Gazzetta dello Sport. "Guardi che in realtà non sono mai andati via. Una punta centrale serve sempre, sia nel 4-3-3 sia nel 3-5-2 che ne prevede due: una di raccordo e un’altra di profondità", dice Bonimba.

Perché allora si parlava di “falso 9” o addirittura di “spazio come centravanti”?

"Perché non c’erano centravanti di alto valore e gli allenatori sono stati costretti a trovare soluzioni alternative. Anche in Italia".