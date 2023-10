Tuttosport intervista oggi Valon Behrami per un punto sul campionato. Lo svizzero ammette di aver pronosticato le "big" vicine tra loro, "forse non che l’Inter perdesse punti come li ha persi contro Sassuolo e Bologna. I nerazzurri hanno rotazioni con cambi di alta qualità, pensavo non patissero simili cali di tensione. Inzaghi guida la rosa più attrezzata, rinforzata dalle certezze consegnate dall’ultima finale di Champions disputata e dalla voglia di vincere quel campionato sfuggito due anni fa col Milan, visto che lo scorso anno il Napoli era inarrivabile. Sarebbe sorprendente non vincesse".

Secondo Behrami, un gradino sotto Napoli e Milan e uno sotto ancora c'è la Juventus. "Agli azzurri - dice - manca un condottiero: ogni tecnico ha le sue qualità e Garcia ne ha altre, ma non ha il controllo che aveva Spalletti, come denotano certe reazioni dei giocatori in campo. I rossoneri, invece, devono mettere insieme tanti nuovi tasselli dopo il mercato estivo: occorre tempo".