C'è anche Evaristo Beccalossi nella lunga intervista a più voci nerazzurre, in edicola oggi sull'inserto settimanale di Gazzetta, Sportweek. "Lautaro è certamente un fuoriclasse ed è anche un leader: nel modo di fare, di giocare, di trasmettere energia ai compagni. È un trascinatore. Se poi per leader intendiamo uno che parla, allora no, non mi pare che l’argentino sia uno che parla tanto. Più che con la bocca, lui parla coi fatti. È un leader silenzioso, e sono quelli più importanti. Non lo vedi mai gesticolare in campo. Io, quelli che lo fanno, non li sopporto: sembrano comandare, ma poi ti accorgi che in realtà non contano nulla" dice l'ex interista.