Non mi sembra un gran Mondiale. Sono convinto che di Qatar 2022 resterà poco o nulla.

"Qualche individualità si è distinta, tutta gente conosciuta: Mbappé, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Julian Alvarez, Guido Rodriguez e Bounou, il portiere del Marocco che l’anno scorso a Siviglia ha fatto benissimo".



Il tikitaka 3.0 ha mostrato limiti imbarazzanti: contro il Marocco la Spagna ha fatto un numero impressionante di passaggi, mille e cinquanta, e pochissime conclusioni.

"Io non mi vergogno di abbassarmi e ripartire, pur disponendo di giocatori di notevole qualità. Con gente come Vinicius e Mbappé, poi, se una volta rubata palla non cerchi la verticalizzazione sei un delinquente".



Difesa e contropiede non sono il passato?

"Sono attualissimi. Contano le interpretazioni, gli adattamenti, i tempi di esecuzione. Come ha detto il più grande di tutti noi, Mourinho: ho vinto tante partite in questo modo".



Sul caso Juve?

"Non so nulla, non ho letto".