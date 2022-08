Allara, quanto cambierebbe la quota di un’Inter scudettata in caso di addio dello slovacco?

"Al momento l’Inter per Lottomatica è favorita per la lotta al titolo a 2.75. Una partenza di Skriniar farebbe alzare la quota di circa 0.50. A quel punto, a 3.25, sarebbe allo stesso livello della Juve, davanti al Milan fermo a 4".

Ci spiega come si arriva a questa cifra?

"Significa che Skriniar è altamente strategico per lo scommettitore. Per intendersi, una partenza di Dumfries non avrebbe lo stesso effetto. Come l’anno scorso a far salire drasticamente la quota sullo scudetto Inter fu la cessione di Lukaku e non quella di Hakimi...".