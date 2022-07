Bella intervista della Gazzetta dello Sport a Tammy Abraham. L'attaccante lancia la sfida alle altre di A e si gode la nuova partnership nascente con Paulo Dybala.

Lei ha conosciuto Conte: che ricordi ha di lui?

"L’ho conosciuto quando arrivò al Chelsea. Era l’inizio della stagione e io poi andai in prestito, ma ho avuto modo di verificare che è un grande uomo e un grande allenatore".

La vogliamo far litigare: chi è meglio Mourinho o Conte?

(Ride) "Come fai a scegliere? Sono due grandi tecnici e hanno fatto entrambi una grande carriera. Poi con Mourinho ho lavorato di più, mi ha conosciuto che ero un ragazzino. È uno che sa portarti sempre al meglio. L’ho detto diverse volte quanto gli sia grato per avermi fatto crescere".