"Godo, come ogni altro tifoso rossonero. Però mettiamo le cose in chiaro: ho passato una trentina di anni davanti all’Inter, in bacheca ho 4 Champions più di loro e ho assistito a psicodrammi e scudetti persi all’ultima giornata… Diciamo che abbiamo ripreso le vecchie abitudini". Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Diego Abatantuono, noto tifoso milanista, che si gode il sorpasso sui cugini.

Nelle ultime stagioni la strada per la Champions sembrava una montagna da scalare.

"C’era un vuoto di dirigenza, ora che la società è tornata solida la squadra ha ripreso a fare risultati. Devo essere sincero, a inizio campionato avrei messo la firma per arrivare lassù a giocarmela. Gattuso è stato straordinario: ha compattato il gruppo e lo ha fatto crescere, ora bisogna tenere il passo perché sarà dura. Non ci sono solo Inter, Roma e Lazio: mi preoccupa l’Atalanta, sa giocare a calcio".

Tra due turni derby: chi lo vince?

"Quando è in crisi l’Inter si rimette in piedi così...".

I prossimi si giocheranno a San Siro o in uno stadio nuovo?

"Non scherziamo, San Siro non si tocca: lo stadio è parte di una delle zone più belle e storiche di Milano. Milan e Inter dovrebbero ristrutturalo insieme".

Giochiamo: a luglio Scaroni la chiama e le dice “scelga un giocatore per rinforzare la rosa”. Cosa risponde?

"Zaniolo. Grandissimo talento scartato dall’Inter. Come Pirlo e Seedorf...".

