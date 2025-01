Si prospetta un trasferimento di pochi chilometri per Jan Zuberek, attaccante polacco di proprietà dell'Inter nella prima parte di stagione al Lecco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC, infatti, La Giana Erminio è vicina a chiudere la trattativa per l'arrivo del giocatore classe classe 2004, che dovrebbe nelle prossime ore tornare all'Inter per poi essere girato nuovamente in prestito alla squadra di Gorgonzola.

Dopo essere passato alla Ternana nella seconda parte della scorsa stagione senza praticamente vedere mai il campo, Zuberek ha giocato 15 volte in questo campionato con la maglia bluceleste con sei titolarità, senza trovare mai la via del gol.