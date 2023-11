Dopo essere entrato a far parte della Hall of Fame del Calcio Italiano, Gianfranco Zola ha parlato coi cronisti presenti a Coverciano del campionato italiano: "L'Inter è la squadra che sta dando qualcosa in più, lo vedono tutti, e non solo sui risultati, ma anche dal punto di vista della qualità del gioco. Ha finito in grande crescendo e quest'anno si sta riconfermando.

I nerazzurri sono le squadre che mi hanno più impressionato, poi c'è il Milan per esempio che ha fatto bene all'inizio, ha avuto fasi alterne, ma è una squadra che sta dimostrando di essere importante. La Juventus è l'immagine invece del pragmatismo, però è una forza importante e merita tutto il rispetto".