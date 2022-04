Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare l'approdo della Juventus in finale di Coppa Italia e della super sfida in programma l'11 maggio a Roma contro l'Inter.

"Ha giocato ieri una discreta partita vincendola nettamente - le sue parole -. I bianconeri si sono difesi in modo organizzato e si sono presi il successo. Juve-Inter? E' una partita di cartello con la coppa in palio, credo sia veramente il massimo".